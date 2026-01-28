Профессор на грани провала

Хоккеисты СКА потерпели пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, проиграв дома «Локомотиву», действующему обладателю Кубка Гагарина, со счетом 1:3. Все громче разговоры о возможной отставке с поста главного тренера армейцев Игоря Ларионова. Потому что ни игра, ни результаты, которые показывает команда, не устраивают никого. Но пока обходятся «терапевтическими» мерами: меняют помощников главного тренера и состав звеньев на льду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер армейцев Игорь Ларионов во время матча СКА — «Локомотив»

Фото: ХК СКА Главный тренер армейцев Игорь Ларионов во время матча СКА — «Локомотив»

Фото: ХК СКА

Матч с «Локомотивом» был для СКА пятым в сезоне. И во всех армейцы потерпели поражение. Причем в четырех из этих пяти дуэлей их ворота поражал форвард «железнодорожников» Александр Радулов. Ему 39 лет. СКА для Радулова — «любимая» команда.

У армейцев же с заброшенными шайбами или «с забитием голов», как говорил один футбольный тренер, большие проблемы. За три последних игры — со «Спартаком» (1:2), «Торпедо» (0:6), «Локомотивом» (1:3) — они только дважды зажигали красный свет за чужими воротами. Причем эти две шайбы — заброшенную в начале игры со «Спартаком» и за 20 секунд до финальной сирены матча с «Локомотивом» — разделили почти девять периодов чистого времени. То есть СКА не мог забить 177 минут.

Перед игрой с «Локо», когда в КХЛ еще работал рынок, были приняты экстренные меры для усиления состава. Из «Сибири» обменяли на форварда Андрея Локтионова (которого привел в СКА тренер Игорь Ларионов, но потом между ними произошел конфликт) 33-летнего канадского нападающего Скотта Уилсона. За денежную компенсацию у «Адмирала» приобрели 31-летнего защитника Павла Коледова. Оба приняли участие в матче против «Локомотива», но погоды не сделали. Наивно было этого ожидать: игра сейчас у армейцев развалена. Причем плохо действуют все: и вратари, и защитники, и форварды. Как бы их ни меняли местами тренеры.

Первый гол от «Локомотива» хозяева пропустили уже на 28-й секунде, когда форвард Максим Шалунов уехал за ворота и завез шайбу в дальний угол. Голкипер СКА Сергей Иванов маневр «проспал». Гол задал тон всей игре. Гости уверенно оборонялись, организуя контратаки, армейцы «тыкались» в их зону с разных мест, но подойти к воротам не могли. В середине второй двадцатиминутки Александр Радулов забросил вторую шайбу в ворота СКА, добив ее в сетку после броска партнера. А потом он еще помог организовать тому же Шалунову третий гол — когда ворота петербуржцев в конце матча были уже пустые. За 20 секунд до сирены при счете 0:3 нападающий СКА Рокко Гримальди сумел «распечатать» голкипера ярославцев Даниила Исаева, чем испортил ему настроение, но это все, что успели сделать в этом матче игроки с надписью «Ленинград» на свитерах. СКА проводил игру в ретроформе, посвященной годовщине снятия фашистской блокады. В зале было много ветеранов, пожилых людей, пригласили целый оркестр, чтобы создать в Ледовом дворце соответствующую обстановку. Не хватало только игры СКА. Она не двинулась с места.

Помимо перестановок в составе, руководство петербургского клуба накануне игры с «Локомотивом» поменяло тренерский штаб команды. Его покинули Максим Семенов и Владимир Филатов. На помощь позвали Бориса Миронова, бывшего игрока НХЛ, с которым Ларионов выступал еще за сборную России, тренировавшего московский «Спартак» и «Ладу». То ли сам Ларионов инициировал эти перемены, отказавшись от людей, которых пригласил в свой штаб, то ли боссы СКА, отчаявшись ждать результата, решили навести порядок в команде, но выглядело все так, что кто-то мешал главному тренеру СКА хорошо работать и этих людей решили убрать. Хотя ответственность за результаты все равно несет главный тренер. Можно убрать из команды массажиста, доктора, специалиста по затачиванию коньков — не факт, что это принесет результат.

Сейчас армейцам предстоит в чемпионате длинная серия матчей на выезде, которую они проведут против «Спартака», ЦСКА, минского «Динамо», «Северстали», «Нефтехимика», «Барыса», и в зависимости от того, как будет выглядеть команда в этих играх, руководство СКА будет предпринимать дальнейшие шаги. После неудач в последних матчах подвис вопрос об участии армейцев в плей-офф. От «Шанхайских драконов», занимающих девятое место, их отделяют восемь очков. Китайский клуб поправил свои дела, одержав первую победу под руководством нового главного тренера — канадца Митча Лава (над «Сочи» 6:2) — и снова включился в борьбу за место в плей-офф. Благодаря, в том числе, провалу СКА. Его главного тренера пока не тронули. Его все еще называют Профессором — такое прозвище закрепилось за Игорем Ларионовым, когда он сам играл в хоккей. Но сейчас это слово все чаще берут в кавычки.

Кирилл Легков