Магнитогорский «Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Причина — конфликтная ситуация внутри команды между главным тренером и рядом игроков. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. О решении клуба в социальных сетях команды сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

«Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается и мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался… Мы инициировали переговоры между тренерами и игроками, чтобы урегулировать ситуацию в рабочем порядке. К сожалению, к согласию прийти не удалось, что не оставило пространства для компромисса. Руководство во главе с президентом клуба приняло решение временно отстранить главного тренера от управления командой. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны»,— пояснил господин Жлоба.

Напомним, в конце сентября «Металлург» наложил на Андрея Разина взыскание. Причиной стала нецензурная лексика, употребленная тренером дважды во время общения со средствами массовой информации.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 19 очков в 13 матчах. Клуб — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Последний трофей магнитогорцы завоевали в сезоне 2023/24, когда главным тренером был Андрей Разин.

Дмитрий Моргулес