В Заводоуковском округе обновили павильоны чистой воды
Специалисты обновили фильтрующую загрузку в павильонах чистой воды в Заводоуковском округе (Тюменская область), сообщили в окружном правительстве. На развитие систем водоснабжения и водоотведения в округе инвестировано 3,3 млрд руб.
В поселках Бигила и Колесниково очистили и продезинфицировали фильтры, в поселке Мичуринский — промыли скважины, водопроводные трубы и резервуары исходной и чистой воды.
«Также для повышения надежности работы водоочистных станций (ВОС) в восьми населенных пунктах округа заменено 11 глубинных насосов», — уточнили в правительстве Тюменской области.
Вместе с тем с 1 октября в Тюменской области изменились тарифы на коммунальные услуги: коммунальные платежи увеличились на 18–21%. Рост тарифов объясняется необходимостью масштабного обновления коммунальной инфраструктуры и увеличением расходов на оплату труда персонала.
Напомним, летом аномальные дожди и паводки в Тюменской области привели к резкому ухудшению качества воды, которая подается из реки Тура в водопровод Тюмени. Жители жаловались на неприятный запах и цвет воды, что делало невозможным и принятие душа, мытье посуды и стирку белья.