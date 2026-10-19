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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Приморском крае из-за аварии без воды остались 17 тыс. человек

Около 17 тыс. человек остались без холодной воды в поселке городского типа Лучегорск в Приморском крае из-за аварии. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По данным ведомства, сигнал об аварийном отключении поступил в центр управления в кризисных ситуациях утром. Без водоснабжения остаются 99 многоквартирных и 64 частных дома, а также девять социально значимых объектов.
Авария произошла из-за порыва на коллекторе, сообщили в администрации Пожарского муниципального округа. Специалисты начали ремонт, добавили там.
Приморский край