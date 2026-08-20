Новые очистные сооружения в Тюмени запустят в 2027 году

В Тюмени новые очистные сооружения на ул. Эрвье планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщили в правительстве Тюменской области. Строительство идет за счет средств казначейского инфраструктурного кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Афанасьев и Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области Максим Афанасьев и Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области

Объекты обеспечат работоспособность ливневой канализации в районе: ул. Щербакова — проезд Солнечный — ул. Алебашевская — река Тура. Они смогут принимать стоки в объеме более 8,6 тыс. куб. м в сутки. На первом этапе очистки вода будет поступать в накопительный резервуар, где задерживаются крупные взвешенные частицы. Затем вода будет проходить механическую очистку от песка и нефтепродуктов, после чего ее доочистят до показателей рыбохозяйственной категории. На завершающем этапе предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание. После этого безопасные для экосистемы стоки будут сбрасываться в реку.

На стройплощадке побывали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев. «Новый объект своевременно обеспечит водосбор даже при залповых дождях. Но главное — эти сооружения соответствуют всем экологическим требованиям. Наша задача — обеспечить синхронизацию создания коммунальной инфраструктуры с учетом строительства новых жилых микрорайонов, Межуниверситетского кампуса и других объектов городского значения»,— рассказал мэр.

Глава региона в ходе рабочей поездки также посетил предприятие «Тюменнефтеспецтранс», которое обслуживает 63% городских автобусов, принадлежащих крупнейшему перевозчику в Тюмени — компании «ТПАТП №1». Господин Моор осмотрел производственные мощности предприятия и провел совещание по дальнейшему улучшению транспортной системы областного центра и повышению качества обслуживания пассажиров.

Ирина Пичурина