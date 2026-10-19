Бастрыкин: два атаковавших колледж в Старобельске дрона работали через Starlink
Два БПЛА, атаковавшие колледж в Старобельске в ЛНР, работали через систему Starlink, утверждает глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в атаке задействовали не менее семи дронов.
«ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink»,— заявил господин Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В результате погиб 21 человек, несколько десятков пострадали. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. МИД России призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить атаку.