В Тюменской области с 1 октября выросли тарифы на коммунальные услуги

С 1 октября в Тюменской области изменились тарифы на коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов рост платежей составит 17–18%, для домов с электроотоплением — около 21%. Об этом сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюменском, Упоровском и Исетском округах коммунальные платежи увеличатся на 18–21%. В Тобольске рост составит 21,4%, в Тюмени — в среднем 25,7%.

Рост тарифов объясняется необходимостью масштабного обновления коммунальной инфраструктуры и увеличением расходов на оплату труда персонала. «Рост коммунального платежа создает экономическую основу для обновления систем. Практически потребитель платит за бесперебойную поставку воды из крана и непрерывное теплоснабжение. А если инцидент на сетях все же произойдет — тариф учитывает расходы на его ликвидацию в максимально короткие сроки»,— подчеркнул Евгений Карташков.

В информационном центре правительства региона подчеркивают, что тарифы для населения остаются ниже экономически обоснованного уровня. «Примерно треть реальной стоимости коммунальных услуг покрывается за счет областного бюджета, на это только в 2026 году запланировано около 9 млрд руб. Благодаря такой поддержке платежки граждан значительно меньше, чем могли бы быть»,— отметили в информцентре.

Отмечается, что для граждан, расходы которых на жилищно-коммунальные услуги превышают 20% совокупного дохода семьи или одиноко проживающего человека, предусмотрены субсидии. Их можно оформить через МФЦ или портал госуслуг.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об увеличении предельного размера платы для граждан за коммунальные услуги в декабре 2025 года. Изначально власти планировали увеличить тарифы на услуги ЖКХ в Тюмени всего на 13,8% в 2026 году. Ряд депутатов в Тюменской городской думе призвали коллег отказаться от согласования соответствующего проекта постановления губернатора Тюменской области. Политики отмечали, что изменения значимо отразятся на благосостоянии ряда жителей Тюмени. В том же году Александр Моор заявил, что тарифы на коммунальные услуги в ближайшие годы продолжат расти, так как необходимо постоянно развивать инфраструктуру ЖКХ.