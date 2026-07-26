Потоп, вонь и коричневая вода в Тюмени

Аномальные дожди и паводки в Тюменской области привели к резкому ухудшению качества воды, которая подается из реки Тура в водопровод Тюмени. Жители жалуются на неприятный запах и цвет воды, что делает невозможным принятие душа, мытье посуды и стирку белья. В «Росводоканале Тюмень» заявили, что подобная ситуация не наблюдалась ни разу за всю историю водоочистных сооружений. При этом чиновники, в том числе, Роспотребнадзора заверяют, что вода соответствует нормативам и ее можно пить, несмотря на запах и цвет. СКР по Тюменской области возбудил по факту жалоб жителей уголовное дело. Уровень воды в Туре продолжает подниматься.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная реки Тура в Тюмени

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Набережная реки Тура в Тюмени

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мэр Тюмени Максим Афанасьев 26 июля сообщил в соцсетях, что уровень воды в реке Тура превысил критическое значение — 859 см, за сутки он поднялся на 13 см. Под угрозой затопления более 140 домов города. «Мы столкнулись с опасным явлением, требующим усиленного контроля и оперативных действий всех городских служб», — сказал господин Афанасьев.

Пока это не максимальный зафиксированный уровень Туры: 915 см наблюдалось в 1979 году, 871 см — в 1998 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил чиновникам Тюмени и Тюменского округа организовать дежурство на дамбах и насыпи, создать резерв мешков и грунта, оперативно выставить необходимую технику: погрузчики и самосвалы. «Необходимо пройти по всем домам в зоне вероятного подтопления: заблаговременно эвакуировать одиноких пожилых людей и больных»,— отметил он.

Паводок начался в середине июля, когда в регион пришли обильные дожди. С 14 июля в Тюмени действует режим повышенной готовности. С началом паводка местные жители начали писать в СМИ о резком ухудшении качества воды. Изменился ее цвет и запах, из-за чего жители не могут принимать душ, мыть посуду и стирать одежду.

«Живу в центре. Мне страшно мыться в том, что идет из-под крана! Вчера решила постирать, открываю стиральную машинку, а из барабана пахнет тухлыми водорослями!», — цитирует местного жителя издание 72.RU.

Местные жители жалуются на резкий запах от мертвой рыбы на берегах реки.

В первые дни жалоб в ответ на обращения жителей информационный центр правительства Тюменской области, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщал, что вода в городе соответствует нормативам.

Спустя несколько дней власти все же признали ухудшение качества воды. Метелевские водоочистные сооружения были переведены на усиленный режим работы. Технолог «Росводоканал Тюмень» Ольга Павлова заявила о «критическом» качестве воды (в 6,5 раз превышены нормы по цветистости, уровень кислорода приблизился к нулевой отметке), который впервые наблюдается за истории станции. Запах и цвет начали изменяться из-за паводка и попавшего в реку мусора, пояснили в компании.

Жители Тюмени уже записали обращения к президенту Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину, создали петицию с требованием признать ситуацию с водой чрезвычайной, организовать бесплатный подвоз питьевой воды, провести независимый лабораторный анализ воды, обязать «Росводоканал Тюмень» сделать перерасчет платы за холодное водоснабжение. После того, как одна из жительниц разместила в соцсетях сообщения о состояние воды, СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Сейчас вода соответствует нормативам по безопасности, заявили в Роспотребнадзоре, и не оказывает «токсического действия». «Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус)»,— пояснили в ведомстве.

С учетом того, что уровень воды в Туре продолжает повышаться, Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед употреблением. Инфекционист Геннадий Уманский предупредил, что с паводком увеличился риск кишечных инфекций, гепатита А, ротавируса и других заболеваний, поэтому, следует избегать контакта с водой из Туры. Операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман заявил, что вода имеет «остаточный какой-то запах», но нормам СанПина соответствует и ее можно пить.

Артем Путилов