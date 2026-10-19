Захарова призвала премьера Албании не перекладывать вину за беспорядки на других

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Албании Эди Раму не перекладывать ответственность за беспорядки в стране. Так она отреагировала на слова господина Рамы о том, что к акциям протеста причастны «иностранцы, которые не хотят, чтобы Албания вошла в ЕС».