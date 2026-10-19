Захарова призвала премьера Албании не перекладывать вину за беспорядки на других
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Албании Эди Раму не перекладывать ответственность за беспорядки в стране. Так она отреагировала на слова господина Рамы о том, что к акциям протеста причастны «иностранцы, которые не хотят, чтобы Албания вошла в ЕС».
«Нет уж, это, Эди Рама, граждане вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами»,— прокомментировала госпожа Захарова в Telegram.
Беспорядки в столице Албании продолжаются с 13 октября. Акции протеста студентов против высоких цен на образование и плохих условий обучения переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За время протестов в стране пострадали более 200 человек. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.