В Китае с 2028 года могут ввести сертификацию стройматериалов по стандартам РФ
НОСТРОЙ: В КНР могут начать сертификацию по стандартам РФ с 2028 года
В Китае могут начать сертифицировать строительную продукцию по российским стандартам с 2028 года. Об этом сообщил замглавы аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Павел Малахов.
«Сертификация станет возможной благодаря работе Китайско-российского института инспекции строительных материалов "Один пояс, один путь", заработавшего в 2025 году в Пекине»,— сообщил господин Малахов в разговоре с «РИА Недвижимость».
По его словам, в Пекине созданы все условия для прохождения лабораторных испытаний строительной продукции по стандартам РФ. Как добавил замглавы аппарата, сейчас идет процесс сверки и перевода около 200 российских строительных стандартов на китайский язык. Это займет около полутора лет.
До начала полноценной сертификации производители из КНР могут подтверждать параметры продукции по стандартам Китая для включения в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков НОСТРОЙ.