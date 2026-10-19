В Китае с 2028 года могут ввести сертификацию стройматериалов по стандартам РФ

По его словам, в Пекине созданы все условия для прохождения лабораторных испытаний строительной продукции по стандартам РФ. Как добавил замглавы аппарата, сейчас идет процесс сверки и перевода около 200 российских строительных стандартов на китайский язык. Это займет около полутора лет.