Британцы освобождают полки
Франчайзи Superdry в России банкротится
Российский франчайзи бренда Superdry — ООО «СДР Фэшн Групп» — начал процедуру банкротства. За последние десять лет это уже четвертый партнер британской марки в стране, которого постигла неудача в бизнесе. Superdry пользуется спросом у потребителей, но продвигать бренд непросто: он дорогой для массового сегмента и недостаточного известен для премиального.
Арбитражный суд Москвы в сентябре ввел наблюдение в отношении ООО «СДР Фэшн Групп», следует из картотеки дел. Эта компания в России владеет франшизой британского бренда Superdry. Связаться с «СДР Фэшн Групп» не удалось, в лондонском офисе Superdry на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.
Бренд одежды Superdry основан в Великобритании в 2003 году. На российском рынке компания пытается закрепиться с 2015 года. «СДР Фэшн Групп» была уже четвертым франчайзи Superdry. До этой компании бренд развивали PNN Group, A3 Retail Group и Surya Group (см. “Ъ” от 5 июня 2019 года). Глава последней, гражданин Индии Рави Навлани, в 2025 году был осужден за попытку мошенничества в особо крупном размере со средствами ушедших из России компаний (см. “Ъ” от 11 января).
Розничных магазинов Superdry сейчас в России нет. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что на пике работали семь точек, часть из которых закрылась еще до 2022 года. Магазин бренда в торгцентре «Авиапарк», согласно отзывам на «Яндекс Картах», работал как минимум до марта 2024 года. Сейчас марка представлена в мультибрендовых сетях и на сервисах трансграничных заказов. В CDEK.Shopping говорят, что в январе—сентябре 2026 года продажи Superdry на платформе удвоились.
ООО «СДР Фэшн Групп» зарегистрировано в 2019 году. В 2024–2025 годах его выручка не превышала 10 млн руб., хотя в прошлые годы составляла 50–100 млн руб. Единственный бенефициар Павел Ванзин также владеет ООО «РК-Раша», которое занимается дистрибуцией товаров австралийского бренда Rip Сurl, производящего одежду и оборудование для серфинга. Кроме того, до 2022 года он владел компанией «Велосоюз», торгующей велосипедами зарубежных марок.
Заявление о банкротстве «СДР Фэшн Групп» еще в мае 2026 года подал нынешний владелец «Велосоюза» Евгений Семенихин. Поводом стал долг в размере 2,7 млн руб.: предпринимателю не заплатили за услуги по предпродажной подготовке товара, который компания собиралась отгрузить в сеть Familia. Он выступает кредитором еще одной компании, связанной с «СДР Фэшн Групп»,— «СДР Ритейл», которая также проходит банкротство. Полный тезка господина Семенихина в качестве ИП зарегистрирован на Wildberries: он продает шесть позиций одежды Superdry.
Проблема Superdry в России не в самом бренде, а в отсутствии устойчивой операционной модели и неоптимальном позиционировании, считает Михаил Бурмистров. Марка оказалась в сложной ценовой нише: она дороже массмаркета, но не обладает достаточной силой премиального позиционирования.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 10