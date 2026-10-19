Британцы освобождают полки

Розничных магазинов Superdry сейчас в России нет. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что на пике работали семь точек, часть из которых закрылась еще до 2022 года. Магазин бренда в торгцентре «Авиапарк», согласно отзывам на «Яндекс Картах», работал как минимум до марта 2024 года. Сейчас марка представлена в мультибрендовых сетях и на сервисах трансграничных заказов. В CDEK.Shopping говорят, что в январе—сентябре 2026 года продажи Superdry на платформе удвоились.