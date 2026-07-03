Пухососы «столкнулись» в Роспатенте

За бренд «Пухосос» началась борьба. Владельцы сразу двух брендинговых агентств решили выпускать продукцию и использовать в рекламных кампаниях сезонный образ. Как рассказали “Ъ FM” обе стороны, заявки на регистрацию слова и изображения они подали параллельно. Смогут ли вирусный мем монетизировать несколько компаний?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В Роспатенте сообщили, что получили заявку на товарный знак «пухосос». Она поступила в ведомство 10 июня и находится на начальном этапе рассмотрения. Выяснилось, что под таким названием планируется выпускать косметику, продукты питания и рекламу. Как рассказал основатель бренд-консалтингового бюро Realizarium Евгений Киселев, который и подал заявку, желания зарегистрировать и просто держать это название у него нет:

«Совпало удивительном способом название. Это был презент, в который входил парфюм с ароматом московского июньского горячего лета. К нему прилагался лосьон для автозагара, а в качестве небольшого бонуса мы придумали первый пухосос XIX века, который наносился на ботинки. К нему не прилипала грязь, и в том числе московский пух. Мы шли от разных задач, но параллельно».

Синие роверы-пухососы стали вирусными в начале лета. За несколько дней ролик с ними набрал больше 30 млн просмотров. Он готовился несколько лет, у него есть авторы и подтверждение первого публичного появления. Не только слово, но и образ являются интеллектуальной собственностью команды агентства Out Digital, рассказал владелец компании Роман Зарипов. Он также добавил, что бренд планируется развивать:

«Нам интересно, чтобы они жили как можно дольше как такой культурный феномен.

Так что мы смотрим в сторону коллабораций с другими компаниями. Можно, например, создавать брендовых персонажей, чтобы у наших партнеров тоже появлялся свой маленький робот-помощник, решающий какую-то конкретную проблему. Так, в почтовом сервисе мог бы появиться "спамосос", который вычищает ненужные письма».

У визуального образа, который стал мемом, больше шансов получить приоритет по заявке на товарный знак, считает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«Если кто-то утверждает, что является владельцем приоритета, то он должен, во-первых, это доказать. Но если декларируется, что именно ты создал этот товарный знак, использовал его в определенном классе, то, как правило, ограничения касаются именно его. Ведь специфика регистрации товарных знаков в том, что они защищаются по классам. Да, можно расширять этот перечень».

Несмотря на то, что со словом «пухосос» у большинства уже ассоциируется определенный образ, шанс прокатиться на вирусной волне есть у совершенно несвязанных категорий товаров, уверена генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«Монетизация, конечно, не будет напрямую зависеть только от названия, только от бренда. Важно понимать всю экономическую цепочку: и кто аудитория, и что за продукт, будет ли он вообще востребован, и есть ли для него рынок, как это будет продвигаться. Тренд-стратегия же необязательно должна строиться на 100 лет вперед, есть и феномен быстрых трендов. Может стоять задача запустить какой-то короткий вирусный продукт. Так, появляются некоторые бренды косметики или каких-нибудь сладостей, они живут год-два-три, не больше, а потом уходят. И их создатели просто запускают что-то новое».

Тем временем на московских автомобилях водители начали клеить надписи «это деньгосос», намекая на увеличивающиеся траты на обслуживание авто этим летом.

Юлия Савина, Андрей Дубков