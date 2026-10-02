Ничья, да не совсем

Балерина Капучино лишилась российской прописки. Роспатент отменил регистрацию такого товарного знака. Его год назад оформил предприниматель Сергей Бочаров. О своих правах на персонажа из TikTok заявила итальянская компания Officina Comunicazione. Как пишут «Известия», это один из первых примеров защиты прав собственности на объект, созданный искусственным интеллектом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Officina Comunicazione Фото: Officina Comunicazione

Выяснилось, что российский вариант изображения девочки в розовой балетной пачке с чашкой кофе вместо головы полностью совпадает с итальянским. Там его развивают в том числе в мультсериале, а в рознице появились куклы и брелоки в виде этой балерины. Считать смешные картинки из интернета ничьими — довольно типичная ошибка, пояснил “Ъ FM” партнер юридической фирмы «Косенков, Суворов и партнеры» Константин Суворов:

«В данном случае знак оспорили из-за нарушения авторских прав, и это самое интересное в деле. Некая иностранная компания заявила, что персонаж создан не одним лишь искусственным интеллектом, а в его разработке принимал творческое участие человек. Поэтому полностью сгенерированным нейросетью его считать нельзя. Заявлен был не только объект авторских прав, но еще и промышленный образец. Прецедент в том, что объект, который все считали делом рук ИИ, на самом деле имеет автора. Похожая история была со „Ждуном“. Все думали, что это просто смешная игрушка, которой может пользоваться кто угодно, а у нее есть вполне конкретный автор. Вот эта расхожая фраза, что лежит в интернете, значит ничье, абсолютно неправильная. Если что-то лежит в интернете, то скорее всего оно чье-то.

Сейчас подход такой: все, что создано искусственным интеллектом без вмешательства человека, то есть только с помощью промта, авторским правом охраняться не должно. В этом случае нет главного условия для возникновения авторского права, творческого труда, а искусственный интеллект творческим характером не обладает. Ну и, конечно, очень часто люди пытаются на волне хайпа вокруг известных персонажей и мемов превратить эту известность в деньги. Назвать такую стратегию добросовестной нельзя, и нередко все заканчивается так же, как здесь: знак просто аннулировали».

Судебная практика по делам, связанным с объектами, созданными ИИ, пока не сложилась, отмечают юристы. Но наверняка она будет развиваться как классическая защита прав интеллектуальной собственности. Чтобы на случай возможных споров был готов пакет доказательств, авторам такого контента нужно сохранять каждый этап создания персонажа, советует основатель юридического агентства «Империал» Инна Чимеркина:

Распространение ИИ повышает спрос на человеческие навыки

«С ИИ-контентом всегда очень интересная проблема доказать. Допустим, два человека говорят: „Этот персонаж мой“. Идет спор, и в этом случае смотрят, кто вообще придумал контент, какие задания давал нейросети, сколько было итераций, кто менял параметры, выбирал варианты. Для бизнеса из всего этого можно сделать довольно практический вывод. Если компания создает персонажа, логотип или другой образ и собирается его коммерциализировать, то уже недостаточно просто сохранить готовую картинку. Нужно сохранять всю историю создания: исходники, промты, ветки, фиксировать, кто именно над этим работал, и формировать доказательную базу. Потому что если случится судебный спор, а созданный персонаж будет стоить миллионы, свои права придется доказывать целым комплексом доказательств».

«Балерина Капучино» — часть коллекции мемов в жанре «брейнрот». Персонаж был разработан дизайнером Андреа Маркези. В подборку также входят «Тралалеро Тралала» — акула в кроссовках, «Бомбомбини Гусини» — помесь гуся и самолета, а также другие порождения искусственного интеллекта. Итальянская компания также выпускает альбомы с карточками этих героев. В России такая коллекция стоит около 400 руб.

Светлана Белова