Россия замкнула десятку стран по числу патентных заявок

Россия по итогам 2025 года заняла десятое место в мире по количеству патентных заявок на изобретения (26,5 тыс.), значительно уступив по этому показателю Китаю (1,57 млн заявок) и США (613 тыс.), занявших первую и вторую строчку этого рейтинга, подсчитали аналитики российской консалтинговой компании SBS. Также в топ-5 — Япония (358 тыс.), Южная Корея (261 тыс.) и Европейское патентное ведомство (проводит регистрацию патентов для 39 стран; 202 тыс.).

Вместе с тем доля зарегистрированных патентов в России (то есть процент регистраций от числа поданных заявок) составляет 81% — 21 тыс.). Это самое высокое значение среди стран первой десятки. Для сравнения: в Китае показатель составляет 62% (972 тыс.), в США — 53% (326 тыс.), в Японии — 52% (185 тыс.). Впрочем, аналитики SBS повода для гордости здесь не видят, отмечая, что высокий показатель «патентуемости» в РФ, «скорее, говорит о невысоком качестве заявок, низких барьерах при их анализе и, как следствие,— низком потенциале коммерциализации регистрируемых патентов».

В компании обращают внимание на существенное отличие структуры патентной активности в РФ от развитых инновационных экономик: большая часть заявок на изобретения (53%) приходится на университеты, научные организации, НКО, а также крупные компании, то есть эти высокотехнологичные разработки создаются большей частью за государственные средства. Доля заявок от индивидуальных изобретателей и субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 47%. Впрочем, за два года она почти удвоилась (в 2023 году было только 24%).

По словам партнера SBS Сергея Сафонова, несмотря на наличие значительного научного потенциала, патенты в России пока не воспринимаются как полноценный экономический актив. «Их коммерциализация остается ограниченной, а сами патенты редко вовлекаются в рыночный оборот. В результате сохраняется разрыв между созданием технологий и их практическим использованием в бизнесе»,— говорит эксперт.

В 2025 году объем инвестиций в объекты интеллектуальной собственности достиг 2,8 трлн руб. (рост на 17%). При этом, по оценкам SBS, до 90% этой суммы может приходиться на товарные знаки и лишь остальное — на высокотехнологичные передовые разработки. Вместе с тем именно количество патентов на изобретения является одним из главных индикаторов инновационности экономики страны, отмечают в компании.

Венера Петрова