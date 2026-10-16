В дата-центрах оценили мобильность

«Речь о готовой инженерной и IT-инфраструктуре, которая располагается в специализированном контейнере, независимом модуле. Для строительства серверной либо ЦОДа необходимо несколько лет. Такое же решение может быть реализовано за несколько месяцев. Для этого потребуется участок земли, где разместится объект. Единственное, нужна выделенная нагрузка, потому что чаще всего есть дефицит электрических мощностей. Нужно также получить от сетевой организации разрешение на подключение. Желательно, чтобы были и соответствующие водоснабжение и водоотведение. Ну и необходима согласованная геоподоснова.