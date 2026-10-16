В дата-центрах оценили мобильность
Как вырос спрос бизнеса на контейнерные ЦОДы
Спрос бизнеса на личные дата-центры растет на фоне атак на крупные ЦОДы. Интерес к индивидуальным решениям с июля по октябрь уже подскочил на 50% по сравнению с первым полугодием 2026-го. А после атак на «Яндекс» и «Сбер» компании зафиксировали новую волну запросов, рассказали “Ъ FM” участники рынка.
Бизнес стремится меньше зависеть от внешних облачных операторов и иметь резервную инфраструктуру под собственным контролем. Ранее из-за атак БПЛА пострадали сразу три дата-центра «Яндекса». Под удар в том числе попало хранилище Yandex Cloud, а многие сайты рунета столкнулись со сбоями. 14 октября атаке подвергся ЦОД «Сбера». Банк подтвердил инцидент, но заявил, что его сервисы продолжают работать.
На этом фоне дистрибуторы зафиксировали повышенный спрос на личные дата-центры, рассказал главный технический эксперт направления инженерной инфраструктуры ЦОД компании Netwell Константин Богданов:
«Речь о готовой инженерной и IT-инфраструктуре, которая располагается в специализированном контейнере, независимом модуле. Для строительства серверной либо ЦОДа необходимо несколько лет. Такое же решение может быть реализовано за несколько месяцев. Для этого потребуется участок земли, где разместится объект. Единственное, нужна выделенная нагрузка, потому что чаще всего есть дефицит электрических мощностей. Нужно также получить от сетевой организации разрешение на подключение. Желательно, чтобы были и соответствующие водоснабжение и водоотведение. Ну и необходима согласованная геоподоснова.
Можно это все разворачивать независимо от инфраструктуры "Сбера", "Яндекса" и так далее на неподготовленных объектах, в том числе в черте городской застройки. Также это могут быть вообще какие-то удаленные объекты Крайнего Севера. Небольшие контейнерные ЦОДЫ потребуют 30-40 кВт, в случае работы с ИИ — до 300 кВт.
В среднем инфраструктура, рассчитанная на небольшие нагрузки, обойдется в сумму от 30 млн руб. до 50 млн руб. Более масштабные решения означают затраты в районе 150-180 млн руб.
Буквально на этой неделе у нас был такой запрос: дайте любой контейнерный ЦОД из наличия. Чувствуется увеличение интереса к этому. Даже по отношению к первому полугодию спрос точно вырос на 50%».
Число клиентов Yandex Cloud за год выросло на 36% и достигло 64 тыс. подписок, следует из отчетности корпорации за август. Впрочем, рынок облачных решений в России не слишком большой, заметил партнер и руководитель практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов:
«Эта ситуация действительно приведет к тому, что децентрализация будет нарастать. То есть чем больше площадка любого типа, неважно, ЦОД, склад, что угодно, тем выше риски ее полной потери. Любая такая децентрализация и фрагментация снижает уровень угрозы.
Раньше этим не занимались исключительно по экономическим причинам, ведь когда вы создаете большой объект, там возникает очень много экономики. Баланс сейчас однозначно поменяется, но чем мельче вы станете дробить инфраструктуру, тем выше будет стоимость. Сами по себе контейнерные ЦОДы существуют достаточно давно. Это решение, которое нужно для обеспечения мобильности где-то в труднодоступной местности либо в процессе строительства основного объекта. Рассматривать контейнерные ЦОДы как постоянное решение не всегда целесообразно.
При этом чем компания крупнее, тем менее охотно она идет в облачную инфраструктуру.
К "облакам" у крупного бизнеса доверия и раньше не было, и текущие события его подорвали еще сильнее. Маленькому предприятию как таковой ЦОД и не нужен. То есть компании размещают сервера в обычных неподготовленных помещениях. "Облака" в российских реалиях интересны среднему бизнесу. Для них альтернатива экономически целесообразна».
Как рассказали “Ъ FM” предприниматели, из-за сбоев Yandex Cloud они потеряли доступ к коммерческим документам, сайтам и клиентской базе. Оценки потерь самого «Яндекса» пока нет. За неделю после атак на дата-центры акции компании потеряли около 8%.