Даниил Медведев вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае
Шестая ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В четвертьфинальном матче россиянин победил американца Томми Пола, занимающего 17-е место в мировом рейтинге.
Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:3. За выход в финал россиянин поспорит с 13-й ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Ходаром. Ранее он обыграл норвежца Каспера Рууда и стал самым молодым полуфиналистом в истории шанхайского «мастерса» (20 лет и 19 дней).
Даниил Медведев добрался до полуфинальной стадии на третьем турнире подряд. В сентябре он выиграл состязание категории ATP 250 в Ханчжоу. В начале октября россиянину присудили техническое поражение за попадание мячом в болельщика в полуфинале с Новаком Джоковичем на турнире ATP 500 в Пекине.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).