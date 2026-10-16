Даниил Медведев вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:3. За выход в финал россиянин поспорит с 13-й ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Ходаром. Ранее он обыграл норвежца Каспера Рууда и стал самым молодым полуфиналистом в истории шанхайского «мастерса» (20 лет и 19 дней).