В Стамбуле число погибших при наводнении увеличилось до четырех человек
В Стамбуле число погибших при наводнении возросло до четырех человек — спасатели обнаружили тело мужчины, которого считали пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал Haberturk. Поиски еще трех человек продолжаются.
По данным телеканала, 66-летнего местного жителя Тургутa Дурсунa обнаружили под мостом в наиболее затопленном районе Айазага. Сколько дней он числился пропавшим, не уточняется.
Первые жертвы наводнения обнаружены с 14 по 15 октября. Как пишет газета Turkiye Today, в районе Сарийере 34-летний мужчина пытался перейти затопленную дорогу и ударился головой о бордюр. Он скончался в больнице. Вскоре в районе Фатих нашли 14-летнего подростка, которого ударило током. Его госпитализировали, однако не сумели спасти. Еще одного мужчину обнаружили в районе Кягытхане возле парка Садабад. Подробности его смерти не приводятся.
Как уточнили в муниципалитете Стамбула, 14-15 октября в Бейкозе (27 км от Стамбула) выпало 242 мм осадков. Это рекордный показатель с 1985 года. В шести провинциях Турции были закрыты школы — там из-за ливней произошли оползни и размыты некоторые дороги. Муниципалитет получил почти 7 тыс. сообщений о чрезвычайных ситуациях, а администрация губернатора Стамбула зафиксировала 1,2 тыс. эпизодов наводнений, 15 оползней и 47 случаев, когда люди оказывались заблокированы в домах.