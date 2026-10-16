В Стамбуле число погибших при наводнении увеличилось до четырех человек

Как уточнили в муниципалитете Стамбула, 14-15 октября в Бейкозе (27 км от Стамбула) выпало 242 мм осадков. Это рекордный показатель с 1985 года. В шести провинциях Турции были закрыты школы — там из-за ливней произошли оползни и размыты некоторые дороги. Муниципалитет получил почти 7 тыс. сообщений о чрезвычайных ситуациях, а администрация губернатора Стамбула зафиксировала 1,2 тыс. эпизодов наводнений, 15 оползней и 47 случаев, когда люди оказывались заблокированы в домах.