Демократия как аттракцион

Почти десять лет театр «Фольксбюне» лихорадило. В 2016 году берлинские власти решили, что пора омолаживать руководство — стоявшему у руля театра на площади Розы Люксембург (и прославившему его на весь мир) режиссеру Франку Касторфу не продлили контракт. Мало того, на его место назначили человека, никогда не имевшего отношения к театру,— бельгийского куратора современного искусства Криса Деркона. Он продержался на своем посту недолго: публика просто отказалась ходить туда, где еще недавно работал мощный репертуарный театр, а теперь не стало ни труппы, ни, по сути, репертуара, но появились небольшие проекты, более уместные на какой-нибудь очередной биеннале альтернативных междисциплинарных экспериментов. Потом ковид, потом безвластие, а потом трагедия: режиссер Рене Поллеш, худо-бедно начавший выводить знаменитую театральную институцию из кризиса, скоропостижно скончался. Решение назначить интендантом куратора и драматурга Матиаса Лилиенталя театральный мир воспринял в известном смысле как восстановление справедливости: в 90-е годы Лилиенталь был правой рукой Касторфа, хорошо знает специфику «Фольксбюне» и успел набрать бесценный опыт, руководя несколькими театрами и фестивалями.