Промышленный объект в Сургутском районе ХМАО загорелся после удара дрона
На промышленном объекте в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание после удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор ХМАО—Югры Руслан Кухарук.
На месте работают экстренные службы. Специалисты оценивают масштаб и характер ущерба. «Держу ситуацию на личном контроле»,— написал Руслан Кухарук в Telegram-канале. О пострадавших не сообщается.
Беспилотная опасность в ХМАО с начала суток появлялась дважды — около 9:50 мск и в 13:20.