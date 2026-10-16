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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Промышленный объект в Сургутском районе ХМАО загорелся после удара дрона

На промышленном объекте в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание после удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор ХМАО—Югры Руслан Кухарук.
На месте работают экстренные службы. Специалисты оценивают масштаб и характер ущерба. «Держу ситуацию на личном контроле»,— написал Руслан Кухарук в Telegram-канале. О пострадавших не сообщается.
Беспилотная опасность в ХМАО с начала суток появлялась дважды — около 9:50 мск и в 13:20.
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