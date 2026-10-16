Лукашенко: не Трампу решать, кому быть президентом Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание американского коллеги Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине. Президент США говорил, что «не в восторге» от Владимира Зеленского и что конфликт на Украине урегулируют без участия нынешнего президента этой страны.
«Это не Трампа вопрос. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ», — заявил господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Он при этом напомнил, что Владимир Зеленский в прошлом обещал пробыть на посту главы государства один срок. «В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — добавил белорусский президент.
Формальный срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы в стране не проводились после 2022 года из-за действия военного положения.