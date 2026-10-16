Лукашенко: не Трампу решать, кому быть президентом Украины

Он при этом напомнил, что Владимир Зеленский в прошлом обещал пробыть на посту главы государства один срок. «В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — добавил белорусский президент.