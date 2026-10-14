Бизнесу нужен план Б

«В первую очередь облако — это не какая-то волшебная сущность, это чей-то другой компьютер. Получается, что когда компании загружают данные в облако, они просто размещают их на чужом сервере. Защита данных нужна в любом случае. Есть много вариантов. Самый простой — хранить данные в двух разных облаках в двух разных городах. Но опыт „Яндекса“ нам показал, что даже три ЦОДа можно потерять в течение недели. Можно хранить данные у разных облачных провайдеров в разных регионах страны. Или защищать их самостоятельно и копировать к себе. В принципе, есть золотое правило в IT — правило 3-2-1. Оно означает, что нужно хранить как минимум три копии данных на двух разных носителях. Одна из них должна храниться в недоступном для интернета месте, например, на флешке где-нибудь в сейфе или в личной библиотеке, в шкафу.