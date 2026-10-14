Бизнесу нужен план Б
Какие правила помогут компаниям не потерять данные при атаках на ЦОДы
После атак на дата-центр Сбера в Саратовской области все системы работают штатно. Об этом заявил первый зампред правления кредитно-финансовой организации Александр Ведяхин.
Центр обработки данных Сбербанка в городе Балаково подвергся атаке беспилотников минувшей ночью. Инвесторы отреагировали сдержанно на инцидент, потери по обыкновенным акциям компании не превысили полпроцента. Ущерб для систем банка, вероятно, не будет масштабным, считает IT-эксперт Александр Исавнин:
«В районе Балакова атаковали не тот ЦОД, где живут данные Сбербанка, а тот, который банк сдает в аренду. Объемы данных, которые нужны самому банку для работы, не требуют такого огромного дата-центра. Скорее всего, банковские данные занимают существенно меньше места, их легко можно реплицировать в каждый региональный офис, здесь размазаться им ничего не мешает. Поэтому важно, чтобы сами клиенты, которые пользуются облачными услугами этого дата-центра, умели резервировать свои данные.
Нужны ли резервные хранилища всем компаниям, зависит от объема информации.
Исторически хранение данных на магнитных лентах существенно дешевле, чем на жестких дисках, вопрос в том, что сами ленточные библиотеки довольно дорогие.
Есть даже импортозамещенные производители. Ничто не мешает иметь что-то похожее даже в офисе компании. Теперь эти процедуры немножко поменяются, научатся строить бункеры для хранения данных. Ряд российских дата-центров построен в старых бомбоубежищах. Современные облачные технологии, которые сдают в аренду, имеют немножко унифицированные интерфейсы. Разработчики облачных приложений, скорее всего, научатся мигрировать на облака других дата-центров довольно оперативно, это не должно быть очень сложно, просто об этом могли не задумываться».
На прошлой неделе из-за налета беспилотников работу останавливали три дата-центра «Яндекса», на этом фоне многие сайты Рунета не открывались. Может ли бизнес сейчас самостоятельно защитить свои данные, рассказал руководитель серверного направления дистрибьютора «Нетвелл» Михаил Чусавитин:
«В первую очередь облако — это не какая-то волшебная сущность, это чей-то другой компьютер. Получается, что когда компании загружают данные в облако, они просто размещают их на чужом сервере. Защита данных нужна в любом случае. Есть много вариантов. Самый простой — хранить данные в двух разных облаках в двух разных городах. Но опыт „Яндекса“ нам показал, что даже три ЦОДа можно потерять в течение недели. Можно хранить данные у разных облачных провайдеров в разных регионах страны. Или защищать их самостоятельно и копировать к себе. В принципе, есть золотое правило в IT — правило 3-2-1. Оно означает, что нужно хранить как минимум три копии данных на двух разных носителях. Одна из них должна храниться в недоступном для интернета месте, например, на флешке где-нибудь в сейфе или в личной библиотеке, в шкафу.
Если следовать этому правилу, в любом случае можно будет восстановиться и защититься от сбоев, которые в реальной жизни происходят очень редко, но при этом могут очень сильно навредить компании: остановить бизнес или даже сделать её банкротом».
В результате атак на саратовскую область погиб один человек, повреждены жилые дома. Утром губернатор региона Роман Бусаргин подчеркивал, что инфраструктурные объекты Балакова продолжают работать в штатном режиме. По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили свыше 900 беспилотников над российскими регионами.