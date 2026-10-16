Франция готовится к общенациональной забастовке и беспорядкам
17 октября во Франции пройдет общенациональная забастовка, сообщают местные СМИ, включая France Info. В ней примут участие бывшие участники движения «желтых жилетов», водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты и бортпроводники, экологи, мусорщики, пенсионеры, госслужащие. Продолжат свои выступления школьники, студенты и учителя, акции которых начались в середине сентября.
Ожидается, что на улицы выйдут более 140 тыс. человек. Запланированы мероприятия в 250-300 местах по всей стране. Основные требования протестующих касаются роста стоимости жизни, цен на топливо, социальных пособий и зарплат госслужащих.
Забастовку поддерживают некоторые профсоюзы и политические силы, включая «Непокоренную Францию» и Коммунистическую партию (PCF). Социалистическая партия (PS) заняла более сдержанную позицию, отметив, что «будет рядом» с бастующими, а «Республиканцы» (LR) выразили понимание, но предостерегли от насилия. Правая партия «Национальное объединение» (RN) дистанцируется от акции.
Крупнейший профсоюз CGT (Всеобщая конфедерация труда) заявил, что участвует в мобилизации «везде, где позволяют условия», отметив, что протест отразит «масштаб гнева» в стране. Профсоюзы фермеров отметили, что присоединятся к забастовке частично, так как в разгаре сельскохозяйственные работы.
Акции пройдут под пристальным вниманием властей. Накануне министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что полиции для борьбы с насилием разрешено применять все средства принуждения, включая светошумовые гранаты. Правительство предупредило о риске столкновений с участием групп агрессивно настроенных протестующих и готовится вводить ограничения на маршруты демонстраций в Париже.