Франция готовится к общенациональной забастовке и беспорядкам

Крупнейший профсоюз CGT (Всеобщая конфедерация труда) заявил, что участвует в мобилизации «везде, где позволяют условия», отметив, что протест отразит «масштаб гнева» в стране. Профсоюзы фермеров отметили, что присоединятся к забастовке частично, так как в разгаре сельскохозяйственные работы.