Дональд Трамп отменил трансляцию казни убийцы из Форт-Худа

«Думаю, что трансляция казни в прямом эфире для всех желающих могла бы стать мощным сдерживающим фактором. Все бы увидели, как Америка поступает с террористами и мразью типа Хасана. Однако очень многие хорошие и благонамеренные люди предпочли бы не смотреть, как он умирает, ни в прямой трансляции, ни через иные визуальные устройства. Он умрет, как и запланировано. Его расстреляют. Но это событие не будет транслироваться в прямом эфире. Тем не менее близкие родственники жертв могут лично присутствовать на казни, если того пожелают. Они заслуживают стать свидетелями правосудия!» — написал господин Трамп.