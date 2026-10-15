Дональд Трамп отменил трансляцию казни убийцы из Форт-Худа
Президент США Дональд Трамп отменил решение военного министра Хегсета о прямой трансляции казни Нидала Хасана, американского военнослужащего, расстрелявшего 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом президент сообщил в Truth Social.
«Думаю, что трансляция казни в прямом эфире для всех желающих могла бы стать мощным сдерживающим фактором. Все бы увидели, как Америка поступает с террористами и мразью типа Хасана. Однако очень многие хорошие и благонамеренные люди предпочли бы не смотреть, как он умирает, ни в прямой трансляции, ни через иные визуальные устройства. Он умрет, как и запланировано. Его расстреляют. Но это событие не будет транслироваться в прямом эфире. Тем не менее близкие родственники жертв могут лично присутствовать на казни, если того пожелают. Они заслуживают стать свидетелями правосудия!» — написал господин Трамп.
О планах прямой трансляции расстрела сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Однако эту идею раскритиковали представители обеих партий.
Казнь Нидала Хасана через расстрел назначена на 3 декабря в Форт-Худе. Это станет первой казнью военнослужащего в США с 1961 года, а также первым исполнением приговора через расстрел в американской армии с 1945 года.