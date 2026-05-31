«Росгосстрах» встал на полку

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) может войти в капитал «Росгосстраха» — одного из непрофильных активов, на который ВТБ ищет покупателя, утверждают источники “Ъ”. Страховая компания такого размера может быть продана за 50–70 млрд руб., оценивают участники рынка. Сделка может стать очередным шагом в укреплении партнерства РВБ и ВТБ, которое началось неделю назад с объявления о приобретении госбанком доли в дочерней финансовой структуре маркетплейса.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Круг претендентов на вхождение в капитал «Росгосстраха» постепенно сужается

Объединенная компания РВБ рассматривает вхождение в капитал «Росгосстраха» (принадлежит ВТБ), рассказали “Ъ” два собеседника на финансовом рынке. На данный момент компания проводит due diligence, а сумма сделки может составить не менее 50 млрд руб., рассказал один из собеседников “Ъ”. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

27 мая первый заместитель президента— председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС заявлял, что ВТБ «очень бы хотел» продать «Росгосстрах» в 2026 году, но «принципиальной реконфигурации интересантов» на актив нет. «Все зависит от регуляторных одобрений и ресурсов. Кто из потенциальных покупателей быстрее это сделает, тот получит актив»,— говорил господин Пьянов.

В РВБ заявили “Ъ”, что у компании нет планов по приобретению «Росгосстраха». 9 апреля текущего года основательница Wildberries Татьяна Ким опровергала информацию о вхождении ВТБ в капитал компании РВБ в каком-либо формате («100% нет, это полная чушь», цитата по «Интерфаксу»). 26 мая РВБ и ВТБ объявили о покупке банком 5% в WB-банке с возможностью увеличения доли. Позже уточнялось, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы.

«Росгосстрах» — одна из крупнейших страховых компаний РФ. По итогам 2025 года на страховом рынке страховщик занял 13-е место со сборами 99,5 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА». Основными направлениями деятельности являются ОСАГО и каско, а также страхование имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Согласно отчетности по МСФО за 2025 год, собственный капитал «Росгосстраха» составил 73,1 млрд руб., активы —134,2 млрд руб., чистая прибыль — 8,84 млрд руб.

РВБ — технологическая компания, появившееся в 2024 году в результате слияния маркетплейса Wildberries (65% долей) и оператора наружной рекламы Russ (35%). Общий оборот РВБ в России вырос на 49% в 2025 году в сравнении год к году, до 6,1 трлн руб., чистая прибыль — на 68%, до 175 млрд руб.

У РВБ уже есть страховое направление, где совместно со сторонними страховыми компаниями были запущены такие продукты, как страхование покупателей, пунктов выдачи заказов и продавцов. Компания с прошлого года рассматривает варианты приобретения страховой компании (см. “Ъ” от 30 октября 2025 года).

Новая сделка могла бы пройти в рамках партнерства РВБ с ВТБ, предполагают эксперты.

«С большой долей вероятности это будет обмен активами»,— полагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Впрочем, и денежная покупка «Росгосстраха» не должна стать проблемой для РВБ, считают аналитики.

«Если по результатам due diligence РВБ все же решит приобрести страховой актив, то компании не придется привлекать заемные средства, в отличие, например, от "Балтийского лизинга" (также назывался в числе претендентов на "Росгосстрах".— “Ъ”), и в этом случае будет выше и шанс одобрения сделки со стороны ЦБ»,— говорит финансовый эксперт Андрей Бархота.

В любом случае «Росгосстрах» может стать для РВБ выгодным приобретением за счет консолидации всех страховых процессов.

Владение собственной СК означает переход от агентской модели к полной монетизации страхового потока, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того, РВБ сможет сэкономить на дистрибуции страховых продуктов, считает руководитель проектов в Advance Capital Вячеслав Поджаров: у «Росгосстраха» большая часть продаж исторически идет через агентов и партнеров, и РВБ сможет перевести часть продаж в собственный цифровой канал с лучшей конверсией.

ВТБ со своей стороны сможет избавиться от непрофильного актива и одновременно углубить отношения с ключевым партнером, отмечает господин Жарский.

Предполагаемая сумма сделки в 50 млрд руб.— скорее, нижняя граница разумного диапазона, максимум может превысить 70 млрд руб., считает Илья Жарский. «Так как стандартная методология оценки страховщика строится на таких мультипликаторах, как P/BV (цена к балансовой стоимости капитала) и P/E (цена к прибыли), то, если считать по балансу с коэффициентом 0,7, получается как раз около 51 млрд руб. Сумма, рассчитанная по мультипликатору прибыли (0,8), составит примерно 70–71 млрд»,— поясняет эксперт.

По последним сделкам в секторе мультипликатор колебался в диапазоне 1,2–1,5, отмечает господин Поджаров. «В этой сделке, скорее всего, будет дисконт, так как она проводится в рамках стратегического партнерства, а не на открытом аукционе, что предполагает "партнерское" ценообразование»,— заявил господин Жарский.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева