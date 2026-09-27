Площадное кредитование

В ускорение роста потребкредитования существенный вклад внесли банки маркетплейсов. По итогам августа они не только показали самый существенный рост портфеля в процентном выражении, но и по абсолютным показателям оказались в первой пятерке. По мнению экспертов, если портфели продолжат расти такими же темпами, то к концу следующего года они вполне могут вплотную приблизиться к топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным ЦБ, которые проанализировал “Ъ”, в августе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился более чем на 220 млрд руб. (1,7%), что заметно больше, чем в июле (1,1%). По оценкам регулятора, активно росла задолженность как по кредитам наличными, так и по кредитным картам, а рост автокредитования немного замедлился — 0,6% в августе против 0,9% в июле. Задолженность населения по ипотеке в августе увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами этого года (0,4%).

Наибольший вклад в рост совокупного объема кредитов физлиц в августе внес Сбербанк, портфель которого вырос за месяц почти на 210 млрд руб. Наибольшее снижение розничного кредитного портфеля продемонстрировал ВТБ — около 130 млрд руб. Но в ВТБ неоднократно заявляли, что проводят кредитный маневр — сокращение портфеля кредитов физлиц, который оказывает наибольшее давление на капитал, с одновременным ростом портфеля корпоративных кредитов.

Наибольший рост в процентном выражении среди банков, входящих топ-50, показали Озон-банк (20%) и Яндекс-банк (9%), а в топ-100 лидером по прибавке в относительных величинах стал Вайлдберриз-банк — 88%.

По общему объему прироста портфеля за август в абсолютных величинах показатели Озон-банка (13 млрд руб.) и Яндекс-банка (12 млрд руб.) кроме Сбербанка превысил только ОТП-банк (14 млрд руб.), который стабильно растет весь год, и МКБ (18 млрд руб.). Последний продемонстрировал крупнейший рост портфеля кредитов физлиц за последние несколько лет. Как пояснили “Ъ” в кредитной организации, рост портфеля кредитов физлиц МКБ за август на 18 млрд руб. связан с присоединением Дальневосточного банка.

«Банк усиливает свое присутствие в регионах и видит большой потенциал в сегменте ипотеки — рост ипотечного портфеля МКБ за восемь месяцев текущего года составил 18% с учетом эффекта от присоединения Дальневосточного банка»,— рассказали “Ъ” в банке.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то что у всех банков маркетплейсов в августе продолжился рост, ситуация у каждого из них разная. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что Вайлдберриз-банк по сути только начал выдавать потребкредиты — в мае у него на балансе было около 30 млн руб. кредитов физлиц, в июне — 300 млн руб., в июле он прибавил 950 млн руб., в августе — уже более 1 млрд руб., но пока общий портфель не дотягивает даже до 2,5 млрд руб.

Озон-банк начал расти весной прошлого года и последние месяцы показывает стабильный рост — в начале года он не входил в 40 крупнейших по кредитованию физлиц, а сейчас уже в топ-25. Яндекс-банк дольше всех из банков маркетплейсов занимается потребкредитованием и уже в начале этого года был близок к топ-20. Общее у них, по словам эксперта, кроме ресурсной базы, то, что у них все кредиты еще «молодые».

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«Потребкредиты выдают, как правило, на срок от трех до пяти лет, это значит, что у них в портфеле еще не началось "выгашивание", что тоже влияет на рост,— говорит господин Войлуков.— Я думаю, что на определенное плато роста портфеля розничных кредитов Яндекс-банк и Озон-банк могут прийти к концу следующего года, тогда объемы их портфелей могут дойти до уровня 300–330 млрд руб. и 250–275 млрд руб. соответственно, то есть это уже близко к топ-10».

Строить прогнозы относительно Вайлдберриз-банка, по его мнению, сейчас сложно.

Есть множество факторов, которые могут повлиять на стратегию его развития,— это и сделка с ВТБ, и проблемы материнской структуры, и общая ситуация на рынке. «Но если у банка будет цель ускоренно развивать это направление, то к концу следующего года он сможет догнать Яндекс-банк и Озон-банк»,— уверен эксперт.

Однако, по его словам, надо принимать во внимание, что ЦБ продолжает закручивать гайки на рынке потребкредитования — с 1 октября ужесточаются макропруденциальные лимиты по необеспеченному кредитованию и кредитам под залог машин и недвижимости. «Общий рост объема потребкредитования продолжится, но скорость выдачи уменьшится»,— заключает эксперт.

Максим Буйлов