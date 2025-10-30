Маркетплейс решил подстраховаться

Группа Wildberries собирается развивать страховое направление путем приобретения страховой компании, утверждают источники “Ъ”. Выбор в этом сегменте довольно большой, в том числе среди компаний, ранее принадлежащих иностранным собственникам. Покупка собственной компании, которая может обойтись в 0,5–1 млрд руб., ускорит для маркетплейса запуск страховых услуг, а с учетом клиентской базы, ресурсов и компетенций может привести к быстрому росту этого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Маркетплейс Wildberries (WB, головная компания — ООО РВБ) рассматривает покупку страховой компании, рассказали два источника “Ъ” на страховом рынке. По словам одного из собеседников, маркетплейс ищет небольшую страховую компанию игрока с лицензией на ОСАГО, а также на осуществление других видов страхования сегмента «не жизни». Wildberries готова приобрести организацию за 0,5–1 млрд руб., отмечает другой собеседник “Ъ”. Компании уже предлагали несколько вариантов, добавляет он. В Wildberries отказались от комментариев.

ООО РВБ создано летом 2024 года в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В совместном предприятии 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким (99% долей) и Владислава Бакальчука (1%), а 35% — ООО «Стинн». В 2024 году выручка РВБ составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль — 47,64 млрд руб. В 2024 году оборот РВБ превысил 4,1 трлн руб., за год увеличившись на 60%.

По мнению экспертов, в круг объектов для покупки могут войти страховщики на позициях ниже топ-30 по сбору страховой премии. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, это компании с объемом собранных за год премий от 1 млрд до 3 млрд руб. в год. По его мнению, потенциальными компаниями для покупки могут быть «Тит» (капитал 0,9 млрд руб.), «Интери» (1,2 млрд руб.), «Аскор» (0,5 млрд руб.).

По оценке страхового эксперта Александра Медведева, под требования Wildberries могут подходить компании и с премиями ниже 1 млрд руб. в год или компании, ранее принадлежащие иностранным владельцам, в частности «Турикум» (ранее «Цюрих») или «Ганза» (бывшая «ЭчДиАй Глобал»).

При этом обычно компании, работающие вне страхования жизни, даже небольшие, продавались с коэффициентом 1,2–1,5 к капиталу, отмечает гендиректор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. Примером этого является сделка 2022 года по приобретению компании «Двадцать первый век» финансовой группой Finbridge, отмечает он.

Ранее о намерениях развивать страховое направление заявляли также «Озон», «Яндекс» и «Авито» (см. “Ъ” от 3 октября и 19 ноября 2024 года). «Озон» пошел по пути white label, который предусматривает создание страховых продуктов на базе лицензий других страховых компаний. «Яндекс» работает по агентской схеме — продукт разрабатывается вместе со страховой компанией, продается под брендом сервиса, но внутри пользователь получает страховой полис. «Авито» развивает модель встроенных сервисов.

Одним из главных преимуществ приобретения страховщика по сравнению с созданием собственной компании может стать скорость. Для успешного запуска страховщика с нуля может потребоваться от шести месяцев до полутора лет, в том числе из-за долгой процедуры лицензирования, поясняет финансовый советник Алексей Родин. Однако покупка действующего страховщика со своим портфелем может нести за собой набор рисков, в том числе ошибки в актуарной политике, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Для Wildberries использование собственной страховой компании может стать способом монетизировать клиентскую базу, повысить количество общения с потребителями, отмечают эксперты.

Кроме того, использование данных о клиентах, об их покупках, их поведении позволит создать удобные страховые продукты, встроить их в клиентские пути покупки других товаров, поясняет совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Ключевые направления — страхование ответственности и имущественное страхование, поясняет Андрей Бархота.

Кроме того, в настоящее время руководителем финансового блока Wildberries является Георгий Горшков, ранее возглавлявший банковско-страховой бизнес группы ВТБ (см. “Ъ” от 22 июля). «Он может сформировать качественную команду и быстро построить процессы любой сложности»,— считает Александр Цыганов. Учитывая результаты Вайлдберриз-банка с позиции темпов роста бизнеса и прибыльности, страховщик, вошедший в группу, сможет вырасти в несколько раз по объему собранных страховых премий уже после первого года после покупки, оценивает господин Бархота.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова