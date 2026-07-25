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СКР возбудил дело о теракте после удара по турбазе в Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью людей в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий ранее сообщил, что при ударе по турбазам под Мелитополем погибли восемь человек, пострадали 14, включая детей.

Согласно материалам дела (ст. 205 УК РФ), в ночь на 25 июля беспилотники ВСУ «атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха», также «повреждена гражданская инфраструктура». Точное количество пострадавших уточняется.

«На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств», — добавили в СКР.

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