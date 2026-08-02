Ребенок погиб при ударе БПЛА рядом с детской площадкой в Белгородской области

13-летняя девочка погибла при ударе дрона рядом с детской площадкой в селе Принцевка Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

По данным господина Шуваева, девочка получила тяжелые ранения. На место происшествия прибыли медики, однако они не смогли спасти ребенка. Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшей.

Девочка семи лет получила осколочные ранения головы, спины и ног. Ее госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Еще одну девятилетнюю девочку доставляют в больницу с осколочными ранениями, сообщил господин Шуваев. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

До этого оперштаб Белгородской области сообщал о пяти пострадавших при ударах БПЛА по региону. По данным ведомства, ВСУ атаковали пять муниципалитетов.