Главные новости за 15 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
Проведение XII Детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже перенесено на осень 2027 года. Об этом 15 октября сообщили организаторы, сославшись на «объективные и не зависящие от них причины». Он должен был стартовать 28 октября. Организаторы уже начали готовиться к 140-летию Самуила Маршака, которое будет отмечаться 3 ноября 2027 года. В прошлом году осенью мероприятие проходило в Воронеже с 25 октября по 4 ноября, его посетили порядка 4 тыс. человек.
Совет депутатов Краснояружского муниципального округа Белгородской области принял отставку главы муниципалитета Виталия Кутоманова. Он покинет должность 18 октября в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
В соответствии с указом президента на должность руководителя следственного управления СК России по Курской области назначен полковник юстиции Никита Севостьянов. 15 октября замруководителя управления кадров СКР Дмитрий Иванович Терещенко представил его коллективу. На мероприятии присутствовал губернатор региона Александр Хинштейн.
Депутаты Липецкого областного совета на первой сессии восьмого созыва тайным голосованием вновь избрали Владимира Серикова председателем регионального парламента. Он возглавит второй созыв подряд. Сериков родился 6 января 1995 года в Ельце. В августе 2020 года стал коммерческим директором АО «Энергия», в ноябре 2022-го возглавил компанию.
Зарегистрированное в Орле ООО «Авангарддорстрой» Сергея Давыдова начало процедуру ликвидации. На 1 сентября имелись сведения о задолженностях по налогам и штрафам на 29 млн руб. В 2025 году выручка составила 507,3 млн руб. (на 51,4% ниже уровня 2024 года), чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 123,9 до 64,1 млн руб.
Акционеры ПАО «Группа "Русагро"» с налоговой резиденцией в Тамбовской области прекратили полномочия совета директоров и избрали новый состав из десяти человек. Собрание состоялось 12 октября, протокол оформлен 14 октября. В голосовании участвовали 11 кандидатов: десять получили от 624,6 млн до 1,39 млрд кумулятивных голосов, один — 249,8 тыс. Имена кандидатов и избранных директоров компания не раскрыла.