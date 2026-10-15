Сотрудникам СУ СК России по Курской области представили нового руководителя
В соответствии с указом президента на должность руководителя следственного управления СК России по Курской области назначен полковник юстиции Никита Севостьянов. В четверг, 15 октября, замруководителя управления кадров СКР Дмитрий Иванович Терещенко представил его коллективу. На мероприятии присутствовал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Работы в регионе много, и администрация Курской области со своей стороны самым активным образом работает бок о бок с правоохранителями. Чтобы нашим людям было комфортно и безопасно жить в родной области. Прифронтовой регион — зона особой ответственности, и работа здесь требует особенной самоотдачи»,— написал господин Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».
Среди ключевых приоритетов ведомства новый руководитель в своем выступлении выделил «поддержание правопорядка на территории региона, а также соблюдение прав и законных интересов граждан».
Никита Севостьянов родился в Туле. Окончил тульский филиал Московского университета МВД России. В органах предварительного следствия работает с 2006 года. Прошел карьерный путь от следователя до первого замруководителя СУ СК РФ по Тульской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», исполняющим обязанности руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области Никита Севостьянов был назначен в начале сентября 2026 года. Господин Севостьянов сменил Андрея Гусева, занимавшего пост с 2021 года.