Сотрудникам СУ СК России по Курской области представили нового руководителя

«Работы в регионе много, и администрация Курской области со своей стороны самым активным образом работает бок о бок с правоохранителями. Чтобы нашим людям было комфортно и безопасно жить в родной области. Прифронтовой регион — зона особой ответственности, и работа здесь требует особенной самоотдачи»,— написал господин Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».