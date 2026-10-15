Утвержден новый состав правительства Белгородской области

Владимир Зверков в июне 2026 года был назначен советником главы региона. В декабре 2023 года — мае 2025-го господин Зверков был заместителем председателя правительства ДНР. До этого занимал должность министра экономразвития республики, а еще раньше работал в Минэкономразвития РФ, где за десять лет прошел путь от специалиста до заместителя директора департамента регионального развития.