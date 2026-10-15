Утвержден новый состав правительства Белгородской области
Владимир Зверков в июне 2026 года был назначен советником главы региона. В декабре 2023 года — мае 2025-го господин Зверков был заместителем председателя правительства ДНР. До этого занимал должность министра экономразвития республики, а еще раньше работал в Минэкономразвития РФ, где за десять лет прошел путь от специалиста до заместителя директора департамента регионального развития.
Посты заместителей губернатора получили Константин Ткаченко и Эдуард Петрухин. «Ъ-Черноземье» писал, что господина Петрухина в начале сентября назначили врио замгубернатора Белгородской области по безопасности.
Первым заместителем председателя правительства стал Илья Пономарев. Заместителями председателя правительства назначены Андрей Антоненко, Алексей Гержик, Татьяна Киреева, Андрей Милехин и Наталия Полуянова. Госпожа Полуянова, экс-депутат Государственной думы от региона, была среди кандидатов на наделение полномочиями сенатора от исполнительной власти Белгородской области. Удостоверение в итоге было вручено бывшему вице-губернатору Александру Лоренцу.
Андрей Захаров стал заместителем председателя правительства — министром финансов и бюджетной политики региона. В июле его трудоустроили как референта Александра Шуваева (на тот момент — врио губернатора). До назначения в Белгородскую область Андрей Захаров работал министром финансов Запорожской области — с октября 2023 года. До этого он 13 лет занимал должность первого замдиректора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.