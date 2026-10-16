Захарова предупредила об «испепеляющем ответе» в случае нападения на Калининград
Захарова: атака на Калининградскую область повлечет испепеляющий ответ
Любой акт вооруженной агрессии НАТО против Калининградской области повлечет за собой «испепеляющий ответ» России с использованием всех имеющихся в ее распоряжении средств. Об этом заявила в ответе для СМИ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По словам дипломата, такая война «будет очень короткой». Она добавила, что Россия с трудом верит в отсутствие угрозы для Калининградской области со стороны НАТО.
Госпожа Захарова напомнила, что Польша уже подготовила план нанесения упреждающих высокоточных ударов по региону, а польские береговые противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО готовы «заблокировать Калининградскую область с моря», чтобы не дать кораблям Балтийского флота выйти из пунктов базирования.