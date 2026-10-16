«Свою автобиографию он назвал "Сапожник мечты"»

У каждого из 11 детей итальянского фермера Антонио Феррагамо была мечта, но сбылась она только у одного. Когда в 1914-м старшие братья отправились за счастьем в Калифорнию, младший, Сальваторе, увязался за ними. Они работали на съемочных площадках Голливуда и грезили о славе, а Сальваторе трудился в обувной мастерской, мечтая создавать красивые и удобные туфли.