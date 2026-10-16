«Свою автобиографию он назвал "Сапожник мечты"»
Павел Шинский — о Сальваторе Феррагамо
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У каждого из 11 детей итальянского фермера Антонио Феррагамо была мечта, но сбылась она только у одного. Когда в 1914-м старшие братья отправились за счастьем в Калифорнию, младший, Сальваторе, увязался за ними. Они работали на съемочных площадках Голливуда и грезили о славе, а Сальваторе трудился в обувной мастерской, мечтая создавать красивые и удобные туфли.
Он изучал в университете анатомию, чтобы сделать обувь комфортной, и изобрел супинатор идеальной конструкции. Его обувь едва успела прогреметь в Голливуде, а он уехал в Италию, чтобы контролировать качество прямо на производстве. У него не хватало денег на хорошую кожу, и он придумал сандалии на пробковой платформе, ставшие хитом на десятилетия.
Его клиентами были Рудольф Валентино и Грета Гарбо, Гарленд и Одри Хэпберн, Мэрилин Монро и Ева Перон. Свою автобиографию, вышедшую в 1957-м, он назвал «Сапожник мечты». Что ж, этим все сказано.