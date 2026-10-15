Началась ликвидация орловской дорожной фирмы «Авангарддорстрой»

По данным Rusprofile, ООО «Авангарддорстрой» было зарегистрировано в июле 2008 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором с апреля 2016-го является единственный собственник компании Сергей Давыдов. Уставный капитал предприятия составляет 12 тыс. руб.

Финансовые показатели фирмы в 2025 году заметно ухудшились. Выручка составила 507,3 млн руб., что на 51,4 % ниже уровня 2024 года (более 1 млрд), а чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 123,9 до 64,1 млн руб. При этом годом ранее компания показывала рост.