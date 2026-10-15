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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

Началась ликвидация орловской дорожной фирмы «Авангарддорстрой»

Зарегистрированное в Орле ООО «Авангарддорстрой» Сергея Давыдова начало процедуру ликвидации. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 14 октября. Датой ликвидации установлено 6 октября 2027года.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Авангарддорстрой» было зарегистрировано в июле 2008 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором с апреля 2016-го является единственный собственник компании Сергей Давыдов. Уставный капитал предприятия составляет 12 тыс. руб.

Финансовые показатели фирмы в 2025 году заметно ухудшились. Выручка составила 507,3 млн руб., что на 51,4 % ниже уровня 2024 года (более 1 млрд), а чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 123,9 до 64,1 млн руб. При этом годом ранее компания показывала рост.

Сейчас в арбитраже рассматривается дело о банкротстве ООО «Авангарддорстрой» по иску Федеральной налоговой службы, поданному в конце августа. Размер требований составляет 25,8 млн руб. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 29 октября. Кроме того, 8 октября о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании сообщило тульское ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие №89» (также находится в процессе ликвидации), а 10 октября то же самое сделал единственный участник «ДЭП №89» Александр Скобелев.

  • По состоянию на 1 сентября 2026 года имелись сведения о задолженностях ООО «Авангарддорстрой» по налогам и штрафам на сумму 29 млн руб.

Параллельно с этим Арбитражный суд Рязанской области рассматривает иск АО «Точинвест» к ООО «Авангарддорстрой» и московскому ООО «Строймагистраль». Акционерное общество требует взыскать с ответчиков в солидарном порядке 46,2 млн руб. Суд 12 октября удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства ответчиков в пределах исковых требований.

  • В отношении ООО «Авангарддорстрой» сейчас открыты 55 исполнительных производств. Остаток задолженности оценивается в 17 млн руб.

В начале августа «Ъ-Черноземье» писал, что прокуратура Заводского района Орла внесла представление генеральному директору ООО «Авангарддорстрой» Сергею Давыдову за невыплату в установленный срок зарплаты суммарно в размере свыше 10 млн руб. В связи с этим также было возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
Денис Данилов