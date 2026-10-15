Владимир Сериков переизбран председателем Липецкого областного совета депутатов

Владимир Сериков родился 6 января 1995 года в Ельце. В 2018 году окончил МГИМО МИД России по направлению «Менеджмент». Работал в представительстве ОАО «Энергия» в Москве и ООО «Объединенный центр исследований и разработок». В августе 2020 года стал коммерческим директором АО «Энергия», в ноябре 2022-го возглавил компанию. В сентябре 2021 года избран депутатом Липецкого областного совета седьмого созыва. В сентябре 2023-го впервые был избран на должность председателя облсовета.