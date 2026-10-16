В октябре фотобиблиотека объявила о реструктуризации. Семья Гетти и другой крупный инвестор вложат $0,5 млрд и получат компанию целиком, а акции других владельцев аннулируют. Миноритарии просто потеряют деньги. Банкротство должно завершиться до конца года. Компания при этом планирует продолжить работу и предлагает, например, по запросу генерировать изображения на базе своего обширного архива.