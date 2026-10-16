«Банкротство должно завершиться до конца года»
Яна Лубнина — о ситуации вокруг Getty Images
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Владелец крупнейшего фотоархива в мире подошел к банкротству. Основа бизнеса Getty Images — лицензирование фотографий и видео, которые приобретают компании для рекламных проектов и внутренних коммуникаций, а еще СМИ — для освещения новостей и иллюстрации событий.
Но развитие ИИ внесло коррективы. Чтобы усилить позицию на рынке Getty в январе 2025 года решила объединиться с главным конкурентом — Shutterstock, тоже стоковой фотобиблиотекой. Сделку оценили в $3,7 млрд. США ее одобрили, но британский регулятор потребовал продать редакционный бизнес Shutterstock. Совет Getty счел условие неприемлемым, и соглашение было расторгнуто.
К августу долг Getty превышал $2 млрд при $50 млн свободных денег. В квартальном отчете появились сомнения в способности продолжать работу. Вдобавок около $17 млн ушло на суды со Stability AI, разработчиком генератора Stable Diffusion, которого Getty обвиняет в обучении модели на своих снимках.
В октябре фотобиблиотека объявила о реструктуризации. Семья Гетти и другой крупный инвестор вложат $0,5 млрд и получат компанию целиком, а акции других владельцев аннулируют. Миноритарии просто потеряют деньги. Банкротство должно завершиться до конца года. Компания при этом планирует продолжить работу и предлагает, например, по запросу генерировать изображения на базе своего обширного архива.
СМИ, описывая подобные истории, относят компании, пострадавшие из-за развития нейросетей, к категории с серьезными рисками или уже к так называемому кладбищу. Это такие сервисы, как Chegg, где американские студенты могли получить помощь с домашними заданиями; Fiverr, онлайн-биржа фриланса; или Stack Overflow, сайт вопросов и ответов для программистов.