Певицу Наоко объявили иноагентом

Наоко (объявлена иноагентом) — солистка уличной группы «Стоптайм». В октябре 2025 года она с группой исполняла в Санкт-Петербурге песню Noize MC (иноагент). Вскоре девушку и перкуссиониста группы задержали и назначили административный арест и штраф по статье о дискредитации ВС РФ. В ноябре Наоко (иноагент) освободили после отбытия третьего срока ареста, после чего она покинула Россию.