Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Лента новостей

Певицу Наоко объявили иноагентом

Минюст РФ объявил певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, иноагентом. Также в реестр иностранных агентов включили гитариста группы Александра Орлова и движение «Малиновый клин — независимая Кубань».
Диана Логинова (иноагент)

Диана Логинова (иноагент)

Александр Коряков / Коммерсантъ

Наоко (объявлена иноагентом) — солистка уличной группы «Стоптайм». В октябре 2025 года она с группой исполняла в Санкт-Петербурге песню Noize MC (иноагент). Вскоре девушку и перкуссиониста группы задержали и назначили административный арест и штраф по статье о дискредитации ВС РФ. В ноябре Наоко (иноагент) освободили после отбытия третьего срока ареста, после чего она покинула Россию.
Иноагенты