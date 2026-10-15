В Воронеже отменили проведение детского фестиваля «Маршак» в 2026 году
Проведение XII Детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже перенесено на осень 2027 года. Об этом 15 октября сообщили организаторы форума, сославшись на «объективные и не зависящие от них причины». Предполагалось, что фестиваль стартует 28 октября.
Организаторы отметили, что уже начали готовиться к 140-летию Самуила Маршака, которое будет отмечаться 3 ноября 2027 года.
«В сложившихся обстоятельствах все наши ресурсы будут направлены на подготовку фестиваля, приуроченного к юбилейной дате»,— говорится в сообщении.
В Воронеже сейчас нередко звучат сирены воздушной тревоги в связи с угрозами ударов БПЛА и ракетной опасностью. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вечером 14 октября и в ночь на 15 октября над тремя городскими округами и восемью районами области были уничтожены 33 БПЛА, а также несколько реактивных воздушных целей. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронеже повреждены хозяйственные постройки нескольких частных домов и один автомобиль.