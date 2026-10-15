В Воронеже отменили проведение детского фестиваля «Маршак» в 2026 году

В 2025 году детский фестиваль «Маршак» проходил в Воронеже с 22 по 30 марта и с 25 октября по 4 ноября. Осенью за десять дней его посетили порядка 4 тыс. человек, что почти на треть меньше, чем в начале года. В марте, по данным дирекции, аудитория фестиваля превысила 6 тыс. посетителей.