Ася Балабай покинула пост исполнительного директора «Ашана»
Исполнительный директор «Ашана» Ася Балабай покинула компанию. Ее данные пропали из раздела сайта с руководством ритейлера. Она была гендиректором «Ашана» с 1 сентября 2025 года до 22 сентября 2026-го, после чего ее назначили исполнительным директором компании.
До прихода на пост гендиректора Ася Балабай с 2021 года занимала должность коммерческого директора «Ашана». 17 сентября активы «Ашана» в России были переданы во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Вскоре после этого гендиректором розничной сети назначили Илью Бердникова.
В сеть «Ашан ритейл Россия» входят 230 магазинов, включая супермаркеты, классические гипермаркеты и гипермаркеты формата «сити». Штат компании — около 25 тыс. сотрудников. Ритейлер присутствует в 100 российских городах.