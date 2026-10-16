Зуб птерозавра возрастом около 100 млн лет обнаружили в Курской области

В ходе исследования сеноманских морских песчаных отложений в Фатежском районе Курской области в результате просеивания песка был обнаружен целый зуб птерозавра мелового периода. Возраст находки составляет порядка 100 млн лет. Предварительно птерозавра определили как орнитохейрида. Предположительно, он принадлежал роду Coloborhynchus (колоборинх, гребнистый орнитохейрид со сложной таксономией). Об этом 16 октября рассказали в паблике «Курское палеонтологическое сообщество» в соцсети «ВКонтакте».