Зуб птерозавра возрастом около 100 млн лет обнаружили в Курской области
В ходе исследования сеноманских морских песчаных отложений в Фатежском районе Курской области в результате просеивания песка был обнаружен целый зуб птерозавра мелового периода. Возраст находки составляет порядка 100 млн лет. Предварительно птерозавра определили как орнитохейрида. Предположительно, он принадлежал роду Coloborhynchus (колоборинх, гребнистый орнитохейрид со сложной таксономией). Об этом 16 октября рассказали в паблике «Курское палеонтологическое сообщество» в соцсети «ВКонтакте».
«В месте находки также встречались и другие ископаемые морского характера — зубы акул, кости ихтиозавров»,— заявили в сообществе.
Это уже вторая находка зуба птерозавра в Курской области. Первая была сделана в начале августа и представляла собой только фрагмент зуба возрастом примерно от 94 до 100 млн лет. Поиск проводился просевом геологического слоя.
«Достоверно известно, что в это время на территории Курской области находилось мелководное море, в котором обитало множество морских рыб, на которых и охотились птерозавры, летая над поверхностью моря»,— пояснили палеонтологи.
В середине июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в южной части Курской области были найдены зубы вымерших костных рыб рода Пикнодус (лат. Pycnodus, с греч. «наполненный зубами»). Пикнодонтообразные пережили массовое вымирание около 66 млн лет назад, но постепенно сокращались в разнообразии и окончательно исчезли в среднем–позднем эоцене около 50 млн лет назад.