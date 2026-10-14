Минэнерго: угольная отрасль России прошла самый сложный период
14.10.2026, 11:23
Российская угольная отрасль прошла самый сложный период, и цены начали восстанавливаться, заявил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. При этом он отметил, что ситуация в секторе остается напряженной.
За январь—июль убыток отрасли составил 178,2 млрд руб. по сравнению с 225 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Как уточнил господин Исламов, на отчетность сектора влияет высокая долговая нагрузка, накопленная компаниями за годы.
«Говорить об устойчивом развороте пока рано — рынок остается волатильным, и мы внимательно за ним следим. В этом году ситуация в угольной отрасли остается тяжелой»,— сказал ТАСС замминистра.
В 2025 году правительство подготовило комплекс мер поддержки для угольных компаний, в том числе отсрочку по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, скидку к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. Власти рассматривают предоставление господдержки еще 20 угольным компаниям. Минэнерго говорило, что часть компаний, которые не смогли выдержать экономическую ситуацию, будут поглощены более крупными предприятиями или ликвидированы.