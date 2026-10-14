Минэнерго: угольная отрасль России прошла самый сложный период

За январь—июль убыток отрасли составил 178,2 млрд руб. по сравнению с 225 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Как уточнил господин Исламов, на отчетность сектора влияет высокая долговая нагрузка, накопленная компаниями за годы.