ЕС выделил Финляндии €32 млн на охрану Финского залива от беспилотников
Евросоюз выделил Финляндии €32 млн на закупку систем обнаружения и нейтрализации беспилотников на границе с Россией и над Финским заливом. Закупка техники запланирована на период с 2027 по 2029 годы.
«Финансирование ЕС может быть использовано для приобретения оборудования и систем, интеграции систем и обучения», — отмечается в заявлении Министерства внутренних дел Финляндии.
В конце сентября Литва, Латвия и Эстония запросили у Еврокомиссии €500 млн для усиления защиты от беспилотников. Необходимость финансирования они обосновали «возросшей угрозой ударов со стороны России» по восточному флангу НАТО. В тот же день президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских партнеров сохранять хладнокровие.
У Финляндии самая длинная граница с Россией среди всех стран НАТО и Евросоюза. Ее длина составляет более 1,3 тыс. км. С 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией. В сентябре этого года Финляндия возвела 200-километровое заграждение вдоль восточной границы с Россией. Стоимость проекта составила около €380 млн. Построенный забор закрывает лишь 15% всей протяженности границы.