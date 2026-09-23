Iltalehti: страны Балтии попросили ЕК выделить €500 млн на защиту от дронов
Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию (ЕК) срочно выделить им €500 млн для усиления защиты от беспилотников. Соответствующее письмо направили главы Минобороны трех стран, пишет издание Iltalehti со ссылкой на источники.
Обращение к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен подписали литовский министр Робертас Каунас, а также его латвийский и эстонский коллеги Райвис Мелнис и Мартин Херем. Балтийские страны ожидают, что ответ будет положительным и придет в течение нескольких недель, отмечают источники. Там надеются, что средства ЕС удастся выделить уже в 2026 году.
Необходимость дополнительного финансирования страны обосновали «возросшей угрозой со стороны России». Они считают, что Москва может нанести удар беспилотниками по восточному флангу НАТО, чтобы проверить готовность альянса задействовать 5-ю статью Североатлантического договора.
17 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину. Вчера президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что Россия не хочет эскалации конфликта, однако стремится запугать Европу и вынудить урезать поддержку Киева.
Для такого запроса в Евросоюзе уже обсуждался не только закупочный, но и координационный механизм: Еврокомиссия предлагала вместе с НАТО провести оценку систем противодействия беспилотникам и раннего предупреждения. Европарламент также выступал за специальные центры, которые занимались бы инициативами в сфере БПЛА и цифровой обороны.
Один из долгосрочных финансовых источников — оборонные расходы бюджета ЕС на 2028–2034 годы, которые Еврокомиссия планировала увеличить до €131 млрд; страны восточного фланга добивались доступа к этим средствам. В августе 2021 года президент Эстонии отдельно предлагала использовать Фонд сплочения для создания в странах Балтии системы ПВО средней дальности, что показывает наличие в ЕС и такого обсуждавшегося подхода.
В европейских планах защита восточного фланга включает не только противодроновые средства, но и противовоздушную и противоракетную оборону, охрану границ и критической инфраструктуры, военную мобильность и системы обеспечения. Для Литвы к этим задачам относятся также меры защиты критической инфраструктуры и других потенциальных целей.