Стубб назвал чрезмерным страх ЕС перед «российской угрозой»
Президент Финляндии Стубб: ЕС не надо слишком остро реагировать на угрозу России
Европейским странам не стоит чрезмерно реагировать на потенциальную угрозу со стороны России, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Москва не хочет эскалации конфликта, однако стремится запугать Европу, вынудив урезать поддержку Киева.
«Нам стоит быть предельно осторожными и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и напугать Европу. И каждый раз, когда мы слишком остро реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву именно таким образом»,— сказал финский президент в интервью Politico в кулуарах Генассамблеи ООН. Он призвал европейских партнеров сохранять хладнокровие и бдительность.
Предупреждения о вероятной военной эскалации Александр Стубб счел необоснованными. «Мы видим, что в настоящее время наблюдается активность, но нет непосредственной военной угрозы»,— указал он.
На угрозы гибридных атак со стороны России европейские страны начали указывать после того, как немецкие правоохранительные органы нашли начиненный взрывчаткой беспилотник в аэропорту Лейпциг/Галле. Германия заявила о причастности Москвы к инциденту, сославшись на разведданные и тип сборки устройства. О росте таких угроз говорили премьер-министр Польши Дональд Туск и глава чешской Службы безопасности Михал Куделка.
Для Александра Стубба отсутствие непосредственной военной угрозы не означает отказа от подготовки: в октябре 2025 года он одновременно говорил о необходимости в долгосрочной перспективе создавать в Арктике инфраструктуру сдерживания России. В этой логике меры сдерживания должны отличаться от реакции на отдельные эпизоды, чтобы чрезмерная острота ответа не ослабляла поддержку Украины.
Практическое продолжение этой позиции — сохранять каналы связи с Россией, не прекращая военную и финансовую помощь Украине. Стубб считает, что прямые переговоры рано или поздно потребуются, но возобновление контактов должно стать коллективным решением Европы с заранее определенными временем и мандатом.