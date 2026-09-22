Стубб назвал чрезмерным страх ЕС перед «российской угрозой»

Европейским странам не стоит чрезмерно реагировать на потенциальную угрозу со стороны России, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Москва не хочет эскалации конфликта, однако стремится запугать Европу, вынудив урезать поддержку Киева.

«Нам стоит быть предельно осторожными и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и напугать Европу. И каждый раз, когда мы слишком остро реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву именно таким образом»,— сказал финский президент в интервью Politico в кулуарах Генассамблеи ООН. Он призвал европейских партнеров сохранять хладнокровие и бдительность.

Предупреждения о вероятной военной эскалации Александр Стубб счел необоснованными. «Мы видим, что в настоящее время наблюдается активность, но нет непосредственной военной угрозы»,— указал он.

На угрозы гибридных атак со стороны России европейские страны начали указывать после того, как немецкие правоохранительные органы нашли начиненный взрывчаткой беспилотник в аэропорту Лейпциг/Галле. Германия заявила о причастности Москвы к инциденту, сославшись на разведданные и тип сборки устройства. О росте таких угроз говорили премьер-министр Польши Дональд Туск и глава чешской Службы безопасности Михал Куделка.