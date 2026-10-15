В МИД России заявили об отсутствии россиян на задержанном Францией танкере
Грушко: россиян нет на задержанном Францией танкере DF Peak
Российских граждан нет на задержанном Францией танкере DF Peak. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко. Судно захватили 13 октября по подозрению к причастности к «теневому флоту».
По словам господина Грушко, задержание танкера — это пиратство на морских коммуникациях, которое следует осудить всем международным сообществом. «Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Французские ВМС задержали танкер DF Peak примерно в 450 морских милях (более 833 км) к югу от острова Реюньон, заморского департамента Франции, в Индийском океане. Судно следовало под флагом Бенина. На борту находился 21 член экипажа.