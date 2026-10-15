Бывшее здание центра современного искусства в Екатеринбурге продали за 91 млн
Екатеринбургская компания «Панорама» приобрела ООО «Профит», в собственности которого находится бывшее здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на улице Добролюбова, 19а. Здание находится в центре Екатеринбурга и является объектом культурного наследия — «Здание земской школы». Компанию выкупили на торгах по начальной цене 91,93 млн руб. Ранее она принадлежала бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, чьи активы были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Как следует из данных портала «ГИС Торги», на аукцион поступила одна заявка — от ООО «Панорама». Торги признали несостоявшимися, однако компания получила право приобрести лот по начальной цене.
Согласно сервису Kartoteka.ru, «Панорама» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2006 году. Ее бенефициаром является Александр Анисимков. Он также является руководителем нескольких компаний, включая «Антарес-групп».
Напомним, компания «Профит» выкупила здание на ул. Добролюбова в 2023 году за 190,1 млн руб. Начальная стоимость тогда составляла 122,2 млн руб.
До мая 2025 года в здании располагался Государственный центр современного искусства, входящий в структуру Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Затем центр переехал в помещение на улице Ленина, 50.
Напомним, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе связанных с «Корпорацией СТС». Впоследствии государство начало выставлять национализированные предприятия на торги. Так, недавно продали агрогруппу, состоящую из четырех уральских сельскохозяйственных предприятий.
На торги также выставляли банк «Агропромкредит» за 2,85 млрд руб., но аукцион не состоялся, так как никто не подал заявки на участие.