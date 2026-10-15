Бывшее здание центра современного искусства в Екатеринбурге продали за 91 млн

Екатеринбургская компания «Панорама» приобрела ООО «Профит», в собственности которого находится бывшее здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на улице Добролюбова, 19а. Здание находится в центре Екатеринбурга и является объектом культурного наследия — «Здание земской школы». Компанию выкупили на торгах по начальной цене 91,93 млн руб. Ранее она принадлежала бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, чьи активы были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры.