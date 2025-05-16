Уральский филиал ГМИИ открылся в «Сити-центре»

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начал работу в ТЦ «Сити-центр» (бывший ДК строителей) в Екатеринбурге. Первый выставочный проект на новой площадке называется «Клуб строителей: от деталей к вечности». Он посвящен осмыслению истории здания и его новой роли в городской среде, пояснили в пресс-службе Уральского филиала ГМИИ.

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Клуб строителей был построен в 1933 году в авангардном стиле архитектуры – конструктивизме. Изначально здание выполняло функции ДК. В 1943 году в нем разместили Свердловскую киностудию, а в 1990-е годы его переделали в торговый центр. Находится по адресу пр. Ленина, 50.

Выставочный проект состоит из трех экспозиций. Первая часть — рассказ о Свердловске в культурном контексте XX века, позволяющая ознакомиться с историей города и увидеть, как он менялся. В этой экспозиции присутствуют монументальные тканевые коллажи художницы Елены Шаргановой, «несущие в себе волнения, социальную проблематику и мечты».

Вторая часть посвящена детальному описанию истории создания ДК строителей: от идеи и реализации до модернизации. Один из выставочных экспонатов — «Синьки» — рассказывает о том, как зародилась идея постройки здания. Там же можно ознакомиться с чертежами.

Последняя, третья экспозиция посвящена искусству современных художников. Один из экспонатов, инсталляция «И в этом шкафу скелеты» погружает в эпоху «рока на костях»; когда сотрудники киностудии втайне слушали запретный рок. «Мне понравилась эта история, так что захотелось передать ее в такой инсталляции. Виниловый проигрыватель, песни The Beatles, сигареты, которыми прожигали отверстие в пластинках, красный цвет, рентген и кинопроявка»,— рассказала художница Вера Кантор.

Выставка будет проходить до 20 июля.



Уральский филиал ГМИИ занял часть крыла в «Сити-центре», исторически предназначенного для клубной деятельности: кружков, секций, встреч. Новый арендатор намерен вернуть пространству функцию, не воплотившуюся в реальности: кинетическая и ольфакторная лаборатории. В клубном формате будут работать программы для детей и подростков.

Уральский филиал ГМИИ переехал из здания земской школы на ул. Добролюбова. В 2010 году администрация Екатеринбурга передала его в безвозмездное пользование Уральскому филиалу Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), который в 2020 году вошел в состав ГМИИ. В 2023 году городские власти выставили особняк на продажу. За 190 млн руб. его выкупила тюменская компания «Профит» (входит в холдинг «Деловой дом на Архиерейской»).

В «Сити-центре» в последнее время идет трансформация с отходом от торговой составляющей. Сейчас в нем располагаются такие творческие организации, как Музей советского детства, выставочный центр Vecarta. В январе в здании открылся офис ведущего архитектурного бюро Урала ulab (входит в группу компаний бренда R1), где будут проводить открытые лекции и воркшопы.

Стефания Автомонова