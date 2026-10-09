Агрогруппу из экс-активов Бикова и Боброва выкупила компания из Верхней Пышмы

Напомним, «Земля Сажинская» специализируется на выращивании зерновых культур для внутреннего потребления и поставляет зерно другому предприятию группы — «Ударнику». Кроме того, компания занимается молочным животноводством, производством сырого молока, выращиванием кормовых культур, разведением свиней, лошадей и других животных.