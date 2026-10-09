Агрогруппу из экс-активов Бикова и Боброва выкупила компания из Верхней Пышмы
09.10.2026, 11:19
Группу из четырех уральских сельскохозяйственных предприятий, ранее связанных с активами бизнесменов Алексея Боброва (находится под следствием) и Артема Бикова, со второго раза продали на торгах по сниженной цене компании из Верхней Пышмы (Свердловская область). На аукционе продали 100% доли в уставном капитале компаний ООО «Агро-Клевер», ООО «Ударник», ООО «Земля Сажинская» и ООО «Петелино», расположенных в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Компании были изъяты по решению суда и перешли во владение РФ.
Начальная стоимость лота составляла 571,2 млн руб. Согласно площадке торгов, итоговая цена составила 285,6 млн руб. Победителем стало ООО «Бизнес-Эксперт». Согласно сервису Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Верхней Пышме, ее бенефициары — АО «Вертикаль» (владеют Андрей Васькин и Альберт Ахкямов) и АО «Вектор».
Напомним, «Земля Сажинская» специализируется на выращивании зерновых культур для внутреннего потребления и поставляет зерно другому предприятию группы — «Ударнику». Кроме того, компания занимается молочным животноводством, производством сырого молока, выращиванием кормовых культур, разведением свиней, лошадей и других животных.
Тюменское предприятие «Петелино», расположенное в Ялуторовском районе, специализируется на производстве сырого коровьего молока. Компания также занимается молочным животноводством и выращиванием зерновых и кормовых культур.
Основное направление деятельности курганского «Агро-Клевера» — выращивание зерновых культур. Предприятие позиционирует себя как одного из лидеров региона в растениеводстве и молочном производстве.