Банк «Агропромкредит» не смогли продать на торгах из-за отсутствия заявок

На продажу выставили 592,6 млн обыкновенных именных акций «Агропромкредита», что составляет 50% его уставного капитала, а также 100% долей в компаниях «Дэнсиборг» и «Блаусент». Каждой из этих компаний принадлежит по 25% акций банка.