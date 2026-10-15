Банк «Агропромкредит» не смогли продать на торгах из-за отсутствия заявок
Аукцион по продаже 50% акций банка «Агропромкредит» и 100% долей в компаниях «Дэнсиборг» и «Блаусент», которым принадлежит оставшаяся половина кредитной организации, не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена единого лота составляла 2,85 млрд руб.
Согласно выписке из протокола комиссии по продаже приватизируемого федерального имущества, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. Торги были назначены на 15 октября, прием заявок завершился 13 октября.
На продажу выставили 592,6 млн обыкновенных именных акций «Агропромкредита», что составляет 50% его уставного капитала, а также 100% долей в компаниях «Дэнсиборг» и «Блаусент». Каждой из этих компаний принадлежит по 25% акций банка.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что бывшими совладельцами «Агропромкредита» были уральские бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров (находится под следствием). Банк и ряд других активов были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры.