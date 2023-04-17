Здание ГЦСИ в Екатеринбурге выкупил «Деловой дом на Архиерейской» за 190 млн рублей

Тюменская компания «Профит», входящая в холдинг «Деловой дом на Архиерейской», купила в Екатеринбурге здание бывшей земской школы, где сейчас находится Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ, до 2020 года был Государственным центром изобразительного искусства, ГЦСИ). Информация об этом размещена на сайте государственных торгов. «Профит» был единственным участником аукциона. Здание было куплено за 190,1 млн руб. Начальная стоимость составляла 122,2 млн руб. О продаже здания по адресу улица Добролюбова, 19а стало известно в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе холдинга «Деловой дом на Архиерейской», предназначение помещения будет зависеть от будущего арендатора, но, учитывая, что здание расположено на большой территории, а возле него находится Дендрологический парк и набережная, «уникальные возможности для реализации проектов откроются у рестораторов».

Музей останется в здании до февраля 2025 года, а позже будет проведена реставрация. «Процесс подготовки к реставрации занимает много времени — разработка концепции и проекта, заключение историко-культурной экспертизы. Начало реставрации не означает, что мы сразу же начнем СМР (строительно-монтажные работы). По всем объектам культурного наследия мы находимся в диалоге с администрацией города. Работы начнутся только после того, как будет получено подтверждение, что музей получил новую площадку и успешно на ней разместился»,— рассказали в пресс-службе.

По ее данным, будут проведены встречи с экспертами по архитектуре и урбанистике, представителями бизнеса и горожанами, чтобы составить единое мнение, как должен выглядеть участок территории земской школы. «Деловой дом на Архиерейской» принимал участие в муниципальных торгах, так как компании интересны объекты культурного наследия.

Холдинг «Деловой дом на Архиерейской» занимается профессиональным управлением объектами недвижимости, сельского хозяйства и другими. Владельцем считается Алексей Бобров.

Полина Хабарова

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